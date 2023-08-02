Многомиллионные хищения в сфере образования выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области объявила о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в сфере среднего и дошкольного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, вопрос рассмотрели на межведомственной комиссии в областном акимате.

«На региональном уровне основной акцент сделан на планирование и фонд оплаты труда, куда направляется почти 80% всего бюджета области на образование. Установлены системные проблемы, создающие условия для масштабной коррупции. Вскрыты схемы хищения бюджетных средств путем неправомерного начисления заработной платы, различных доплат, оплаты фактически невыполненных работ и прочее», - сообщил руководитель департамента Сергей Перов.

По его словам, установлено необоснованное начисление доплаты учителю английского языка на общую сумму более 3 млн тенге, факты хищения бюджетных средств бухгалтером районного отдела образования путем перечисления заработной платы «мертвым душам» и бухгалтером ясли-сада, который перечислял деньги на собственный банковский счёт. Предварительный ущерб составляет около 90 млн тенге.

«По каждому факту проводится проверка департаментом внутреннего государственного аудита. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка. Уже зарегистрированы два уголовных дела по фактам хищения на общую сумму более 50 млн тенге», - отметил С. Перов.

Всего по итогам анализа установлено 20 коррупционных рисков, для устранения которых выработаны 34 рекомендации. Из них 16 внесены на центральный уровень и 18 будут исполняться на местном уровне.