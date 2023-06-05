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Многомиллионную квартирную кражу раскрыли в Костанае

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Июня 2023, 13:24
Многомиллионную квартирную кражу раскрыли в Костанае Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Многомиллионную квартирную кражу раскрыли костанайские полицейские, передает МИА «Казинформ».

«Подозреваемый в отсутствии хозяев проник в квартиру и похитил деньги и золотые изделия на сумму почти 8,9 млн тенге. Сотрудники Южного отдела УП совместно с коллегами из УКП ДП оперативно установили подозреваемого, у которого при себе изъято часть похищенных средств и золотых изделий. Начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом POLISIA.KZ.

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Костанайская область   Борьба с преступностью   Криминал   Костанай  
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