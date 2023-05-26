Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Ревизионная комиссия по Атырауской области подвела итоги работы за первый квартал текущего года. За этот период в регионе были выявлены нарушения на общую сумму более 27 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На очередном заседании Ревизионной комиссии по Атырауской области были рассмотрены итоги проведенного государственного аудита эффективности управления в сфере теплоснабжения. А также целевого использования привлеченных финансовых средств, исполнения инвестиционных программ объектами производства и передачи тепловой энергии и в использовании выделенных бюджетных средств в регионе. Комиссией были охвачены 3 основных объекта и 1 объект встречной проверки на общую сумму 1,8 млрд. тенге. В ходе проверки были обнаружены упущения в организации работ местных исполнительных органов в сфере теплоснабжения региона и ошибки в использовании выделенных бюджетных средств», - сообщает пресс-служба ведомства.

Так, из-за халатности при планировании объекта «Строительство наружных инженерных сетей» для жилого комплекса села Талгайран, где работа завершены 1,5 года назад, из-за неустановленной на объекте котельной он до сих пор не введен в эксплуатацию. Это привело к неэффективному расходованию бюджетных средств на 705,9 млн тенге.

«А в 2022 году произошел вопиющий случай с участием городского отдела ЖКХ. На ремонт бесхозных объектов, не числящихся на балансе, городской отдел ЖКХ перечислил подрядчику деньги. Проверкой было установлено неэффективное планирование и использование бюджетных средств на сумму 332,5 млн тенге. На данный момент 32,8 км тепловых сетей не приняты на баланс городского отдела ЖКХ. Также выявлен ряд нарушений при встречной проверке в ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города», подведомственному отделу ЖКХ. С момента создания товарищества приобретение товаров, работ, услуг вовсе не осуществлялись через веб-портал государственных закупок. В результате выявлены нарушения на сумму 3,6 млрд тенге. Из них финансовые нарушения – 2,4 млрд тенге. В ходе аудита возвращено в бюджет 705,9 млн тенге. Материалы дела по 3 фактам с признаками административного правонарушения направлены в уполномоченный орган для возбуждения административного производства», - сообщает ведомство.

Всего в рамках аудиторских проверок ревизионной комиссии по Атырауской области за 1 квартал 2023 года выявлено финансовых нарушений на сумму 27,5 млрд тенге. К административной ответственности привлечено одно должностное лицо, к дисциплинарной ответственности привлечены 9 должностных лиц, 4 из них - первые руководители.