Многомилионные хищения в детских садах Жанаозена выявила прокуратура

Прокуратурой г. Жанаозен по результатам анализа выявлен факт хищения бюджетных средств бухгалтером двух государственных детских садов, предает агентство Kazinform со сылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Установлено, что бухгалтер незаконно перечислял деньги на собственный лицевой счет на общую сумму 30 млн тенге.

По данному факту прокуратурой города зарегистрировано уголовное дело, бухгалтер признан виновным по п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговором суда города Жанаозен от 15.03.2024 г. ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.

Кроме того, ущерб в размере 30 млн тенге возмещен государству в полном объеме.