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    19:23, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Многолетнюю проблему с инженерными коммуникациями в микрорайоне Шуакты решили в Алматы

    Многолетнюю проблему с инженерными коммуникациями в микрорайоне Шуакты решили в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Жители Турксибского района поблагодарили акима Алматы за решение многолетней проблемы с инженерными коммуникациями. Об этом передает агентство Kazinform.

    Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с жителями Медеуского и Турксибского районов ознакомился с реализованными проектами по модернизации инженерной инфраструктуры в микрорайоне Шуакты.

    Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров доложил главе города о решении в микрорайоне Шуакты многолетней проблемы с инженерной инфраструктурой.

    В микрорайоне завершена реализация проекта по строительству сетей электроснабжения. Проведенная менее чем за год модернизация 5,5 км сетей позволила снизить потери электроэнергии, сократить затраты на эксплуатацию и обеспечить более 1500 жителей качественным электроснабжением.

    В этом же микрорайоне был реализован проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения, протяженностью 17,4 км, из них 10 км – водопровод, 7,4 км - канализация. Проектом охвачены 9 улиц: Айша-Биби, Актасты, Береке, Волочаевская, Даудак, Майекты, Саялы, Теректы, Ыргайты. Проводившая работы подрядная организация «Мелиоратор» завершила строительство сетей в июне 2023 года с полным восстановлением асфальтного покрытия по ширине дороги.

    Это обеспечило жителям микрорайона доступ к центральным сетям водоснабжения и водоотведения, создав более комфортные условия для проживания, за что горожане поблагодарили главу города.

    Многолетнюю проблему с инженерными коммуникациями в микрорайоне Шуакты решили в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Вместе с тем, на небольшом участке улицы Волочаевской, где отсутствует необходимый уклон для стока канализации, разрабатывается проект строительства канализационно-насосного сооружения. В рамках социальной ответственности проектировщик проведет работы на бесплатной основе. Ориентировочный срок выхода государственной экспертизы – июнь 2024 года.

    Также Ерболат Досаев ознакомился с планами по предотвращению оползней в микрорайоне Шуакты. Глава города поручил в первую очередь обеспечить безопасность жителей. Кроме того, аким мегаполиса указал на необходимость прокладывания в микрорайоне ливневой канализации.

    Глава города дал указание провести гидрогеологические исследования и укрепить основания русла реки.

    Многолетнюю проблему с инженерными коммуникациями в микрорайоне Шуакты решили в Алматы
    Фото: акима Алматы

     

    Теги:
    Регионы Акимат Алматы ЖКХ Благоустройство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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