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Многолетнюю проблему электроснабжения решают в селе Талапкер близ столицы

Автор:  
Оксана Матасова
3 Июня 2021, 16:16
Многолетнюю проблему электроснабжения решают в селе Талапкер близ столицы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Многолетний вопрос электроснабжения села Талапкер пристоличного Целиноградского района Акмолинской области, наконец, нашел свое решение, благодаря вмешательству партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году в республиканскую общественную приемную партии «Nur Otan» на личный прием к Премьер-Министру РК Аскару Мамину обратилась жительница села Талапкер Целиноградского района Акмолинской области, которую волновал вопрос электроснабжения поселка. А. Мамин дал протокольное поручение по восстановлению электрических сетей и 49 подстанций, построенных за счет бюджетных средств в селе Талапкер Целиноградского района, в котором была отмечена необходимость осуществить поэтапную передачу подстанций в доверительное управление АО «АРЭК». Первоначально планировалось сдать в эксплуатацию объекты до 1 июня 2020 года, затем - до 1 декабря, позже – до 31 декабря, следующим сроком стало 31 мая 2021 года.

На заседании комиссии партийного контроля акмолинского регионального филиала партии «Nur Otan» было отмечено, что на сегодняшний день из 49 подстанций лишь 12 подключены и переданы АО «АРЭК». Пять КТП восстановлены, 32 - планируется восстановить до 30 августа 2021 года. Из них 22 КТП будут также переданы АО «АРЭК».

«В части принятия мер по их этапной передаче в доверительное управление АО «АРЭК» законодательно не предусмотрена норма изменения тарифа энергопередающих организаций, учитывающая затраты на обслуживание и эксплуатацию сетей при принятии их в доверительное управление. По этому вопросу региональным филиалом партии в феврале текущего года было направлено письмо в адрес руководителя депутатской фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента РК Нурлана Нигматулина об оказании содействия во внесении поправок в законодательство Республики Казахстан. В марте Министерством национальной экономики РК и Министерством энергетики РК был предоставлен ответ, что Правительством РК утверждена Дорожная карта по передаче бесхозяйных, коммунальных сетей и объектов в сфере электроснабжения, построенных за счет бюджетных средств. Проводится работа по разработке графика поэтапной передачи сетей (объектов, оборудования) электроснабжения находящихся на балансе местных исполнительных органов в доверительное управление субъектов естественных монополий», - пояснила пресс-секретарь акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Динара Дуйсен.

Как добавили в ведомстве, на сегодняшний день Министерством национальной экономики РК проводится работа в рамках разрабатываемого законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», которая предусматривает возможность изменения тарифа энергопередающих организаций с учетом затрат на обслуживание и эксплуатацию сетей при принятии их в доверительное управление, а также освобождение их от налоговых обязательств.


Энергетика   Акмолинская область   ЖКХ   Нур Отан  
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