+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Многолетняя проблема с отоплением микрорайона Конырат в Балхаше разрешена

18 Августа 2021 19:00
Поделиться:
Многолетняя проблема с отоплением микрорайона Конырат в Балхаше разрешена

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне Конырат в Балхаше протянули центральное теплоснабжение. Долгие годы жилые дома отапливались с помощью котельной. Жители жаловались на низкую температуру в квартирах. Теперь ситуация изменится, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области успешно введена в эксплуатацию
Как рассчитывают тарифы на тепло, рассказали в антимонопольном ведомстве Карагандинцев призывают вовремя приобретать уголь Более 20 детей выпали из окон и балконов в Карагандинской области с начала года

Новую тепломагистраль начали строить в 2020 году по программе «Дорожная карта занятости». Тепловывод в 17 км протянули от Балхашской ТЭЦ до Конырата. Реализация проекта находилась на постоянном контроле акима Карагандинской области Жениса Касымбека.

В ближайшее время сделают опрессовку сети, до сентября введут в эксплуатацию. При реализации проекта учитывались методы и инструменты проектного управления.

К центральному отоплению подключат жилые дома, объекты социальной сферы и бизнеса.

Кроме того, в Конырате строятся внутриквартальные тепловые сети протяжённостью 8,3 км.

Реализация этих проектов позволит обеспечить качественным и бесперебойным теплом порядка 3 тысяч жителей микрорайона.




Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Карагандинская область   #ЖКХ  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области успешно введена в эксплуатацию
Как рассчитывают тарифы на тепло, рассказали в антимонопольном ведомстве
Карагандинцев призывают вовремя приобретать уголь
Более 20 детей выпали из окон и балконов в Карагандинской области с начала года
Популярное
1 Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
2 День пограничника отмечают в Казахстане
3 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
4 Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
5 Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре
6 В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Читайте также
Более 10 млрд тенге временных компенсирующих тарифов запланировано государством
Коммунальные услуги: институт экономических штрафов хотят внедрить в РК
Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
День пограничника отмечают в Казахстане
1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
Женщина, которую поджёг муж, умерла в Павлодаре
В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив