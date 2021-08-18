Многолетняя проблема с отоплением микрорайона Конырат в Балхаше разрешена
БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне Конырат в Балхаше протянули центральное теплоснабжение. Долгие годы жилые дома отапливались с помощью котельной. Жители жаловались на низкую температуру в квартирах. Теперь ситуация изменится, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новую тепломагистраль начали строить в 2020 году по программе «Дорожная карта занятости». Тепловывод в 17 км протянули от Балхашской ТЭЦ до Конырата. Реализация проекта находилась на постоянном контроле акима Карагандинской области Жениса Касымбека.
В ближайшее время сделают опрессовку сети, до сентября введут в эксплуатацию. При реализации проекта учитывались методы и инструменты проектного управления.
К центральному отоплению подключат жилые дома, объекты социальной сферы и бизнеса.
Кроме того, в Конырате строятся внутриквартальные тепловые сети протяжённостью 8,3 км.
Реализация этих проектов позволит обеспечить качественным и бесперебойным теплом порядка 3 тысяч жителей микрорайона.
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