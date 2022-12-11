Многоквартирный дом остался без тепла в Астане

11 Декабря 2022, 19:58

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Многоквартирный дом остался без тепла в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«При производстве работ была повреждена тепловая сеть ду133м. Оперативная бригада АО»Теплотранзит«работает на месте для локализации участка. Под временное отлкючение подпадает один жилой комплекс по улице Мангилик Ел», - сообщили в пресс-службе акимата.

Фото акимата Астаны