Многоквартирный дом остался без тепла в Астане
11 Декабря 2022, 19:58
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Многоквартирный дом остался без тепла в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.«При производстве работ была повреждена тепловая сеть ду133м. Оперативная бригада АО»Теплотранзит«работает на месте для локализации участка. Под временное отлкючение подпадает один жилой комплекс по улице Мангилик Ел», - сообщили в пресс-службе акимата.
Фото акимата Астаны
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