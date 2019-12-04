Многократную пятилетнюю визу планируют выдавать инвесторам МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Международном финансовом центре «Астана» намерены проверять законность средств инвесторов, рассказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МФЦА будет проверять законность этих средств. Для этого есть специальная разработанная программа, которая позволяет определить, насколько эти средства законны, не были ли они использованы в финансировании тех или иных программ, которые не приветствуются в мировом сообществе», - сказал Кайрат Келимбетов в интервью журналистам в кулуарах планарного заседания Мажилиса.

После этого, по его словам, администрация МФЦА будет направлять соответствующее ходатайство в МВД.

«Министерство внутренних дел уже по всем своим протоколам и процедурам будет проверять возможность выдачи многократной пятилетней визы. Виза будет выдаваться только после того, как будет проведена проверка МВД и Комитета национальной безопасности», - пояснил Кайрат Келимбетов.

Он также сообщил, что инвестору необходимо ежегодное вложение 60 тысяч долларов в ценные бумаги на бирже МФЦА.

«Есть участники, которые хотели бы получить дополнительно статус налогового резидента РК. Для этого дополнительно будет вводиться две возможности. В проекте налогового кодекса будет рассматриваться такая возможность как нахождение до 90 дней в РК и оплата 7 тыс. МРП, это порядка 45 тыс. долларов. В целом, уплата более 100 тыс. долларов в экономику Казахстана, по нашим расчетам, в течение пяти лет дополнительно принесет до 100 млрд тенге дополнительных инвестиций в РК. Наше предложение является принятой международной практикой. Свыше 80 таких инвестиционных программ в мире существует», - сообщил Кайрат Келимбетов.

Глава МФЦА также добавил, что в мире есть программы, по которым предоставляется вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость.

«Мы пошли по тому типу программы, когда это инвестиции в рынок ценных бумаг и предоставляется не гражданство, не вид на жительство, а только пятилетняя многократная инвесторская виза и статус налогового резидентства при приведении соответствующих условий», - подчеркнул Кайрат Келимбетов.

Было отмечено, что в случае нарушений визы будут аннулироваться, а статус налогового резидентства не будет подтверждаться.