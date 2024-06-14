Многократный чемпион Азии рассказал о триумфе в Ташкенте

После триумфа отечественных представителей армрестлинга на чемпионате Азии в Ташкенте, на котором казахстанские спортсмены заняли первое командное место, корреспондент агентства Kazinform задал несколько вопросов 9-кратному чемпиону континентального первенства Данилу Устинову.

Собеседник не скрывает, что следующий турнир в рамках чемпионата мира он также планирует завершить победой.

- За счёт чего удалось оставить позади себя соперников и выиграть золотые медали чемпионата Азии?

- Удача не приходит просто так. Она является суммой таких составляющих, как время, упорство, мотивация быть сильнейшим. Предшествовали турниру продуктивные тренировки, вложено много усилий, пролито пота и крови перед Чемпионатом Азии, что и дало возможность стоять на высшей ступени пьедестала и с гордостью петь гимн Казахстана. Ну и над всем этим, конечно, в первую очередь, стоит заслуга тренера и моих родителей.

- Какие на данный момент страны азиатского региона являются законодателями моды в армрестлинге?

- ⁠В основном, нашими главными соперниками на континенте являются наши соседи из братских стран – Узбекистана и Кыргызстана, которые составляют серьезную конкуренцию Казахстану в Азии.

- Следующий турнир уже скоро, как проходит подготовка к чемпионату мира?

- ⁠Чемпионат Мира пройдёт в конце августа в Молдове, но мы уже включились в процесс усиленной подготовки к главным соревнованиям сезона. Задача выступить успешно стоит перед нами, и она не простая, среди участников – признанные лидеры разных стран, и конкуренция за призовые места ожидается очень высокая. Мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтоб принести высшую награду для нашей страны.

- Кто или что повлияло на ваш выбор заняться этим видом спорта?