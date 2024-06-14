Многократный чемпион Азии рассказал о триумфе в Ташкенте
После триумфа отечественных представителей армрестлинга на чемпионате Азии в Ташкенте, на котором казахстанские спортсмены заняли первое командное место, корреспондент агентства Kazinform задал несколько вопросов 9-кратному чемпиону континентального первенства Данилу Устинову.
Собеседник не скрывает, что следующий турнир в рамках чемпионата мира он также планирует завершить победой.
- За счёт чего удалось оставить позади себя соперников и выиграть золотые медали чемпионата Азии?
- Удача не приходит просто так. Она является суммой таких составляющих, как время, упорство, мотивация быть сильнейшим. Предшествовали турниру продуктивные тренировки, вложено много усилий, пролито пота и крови перед Чемпионатом Азии, что и дало возможность стоять на высшей ступени пьедестала и с гордостью петь гимн Казахстана. Ну и над всем этим, конечно, в первую очередь, стоит заслуга тренера и моих родителей.
- Какие на данный момент страны азиатского региона являются законодателями моды в армрестлинге?
- В основном, нашими главными соперниками на континенте являются наши соседи из братских стран – Узбекистана и Кыргызстана, которые составляют серьезную конкуренцию Казахстану в Азии.
- Следующий турнир уже скоро, как проходит подготовка к чемпионату мира?
- Чемпионат Мира пройдёт в конце августа в Молдове, но мы уже включились в процесс усиленной подготовки к главным соревнованиям сезона. Задача выступить успешно стоит перед нами, и она не простая, среди участников – признанные лидеры разных стран, и конкуренция за призовые места ожидается очень высокая. Мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтоб принести высшую награду для нашей страны.
- Кто или что повлияло на ваш выбор заняться этим видом спорта?
- Огромное влияние оказал мой брат Владимир (личный тренер). Когда мне было 12 лет я впервые выехал посмотреть его выступление и выступил сам при весе 25 кг боролся в 45 кг и стал вторым. С этого момента зажглась искра внутри ведь с тренировками мог бы быть и первым. Так и начиналась моя история в спорте. Когда пришёл в зал проигрывал девочкам но на них не равнялся, всегда стремился победить самого сильного в зале. Отец - Устинов Алексей Петрович и мама - Устинова Ольга Леонидовна всегда и во всем поддерживают меня в моих начинаниях. Даже когда нету возможности выехать на турнир, дают эту возможность именно родители. В самые тяжёлые моменты сгонки веса или при поражениях они всегда рядом.
В нашей стране армрестлинг с каждым годом очень сильно завоевывает популярность, очень сильнейшие составы на внутренней арене. Бывает, в одной весовой категории до семи чемпионов мира. Да и в мире нереально быстро развивается наш вид спорта, уже очень много профессиональных лиг, трансляции на популярных платформах проводятся и интерес к ним со стороны зрителей растет стремительно. Перед собой ставлю цель - выиграть предстоящий ЧМ. Сейчас все мысли сосредоточены на планомерной подготовке к первенству планеты.