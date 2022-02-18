Многофункциональный спорткомплекс открылся в селе Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области заработал спортивный комплекс на базе воздухоопорного сооружения. В нём есть современная беговая дорожка, многофункциональное поле для игр в футбол, баскетбол, гандбол, большой теннис, а также зоны борьбы, бокса и настольного тенниса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов поздравил нуринцев с появлением в регионе нового спортобъекта.
«Молодёжи Нуринского района дан старт для достижения новых рекордов. Я уверен, что воспитанники спорткомплекса станут настоящими чемпионами, призёрами олимпиад и других масштабных соревнований. В прошлом году в нашей области сдали в эксплуатацию 125 спортивных объектов. В этом году мы планируем открыть еще 58», – сказал на открытии комплекса Абзал Нукенов.
Аким района Аян Шалмаганбетов отметил, что в селе Шахтёрском и посёлке Нура в этом году планируется открыть бассейн и закрытый хоккейный корт.
«Всё это делается для жителей района. Я верю, что у нас вырастут самые лучшие спортсмены не только области, но и страны», – говорит Аян Шалмаганбетов.
Для гостей мероприятия воспитанники местной ДЮСШ продемонстрировали показательные игры по футболу, волейболу, настольному теннису и фрагменты боёв из казак куресі, бокса и MMA.
Объект построен за счёт средств акционерного общество «Самрук Казына». Проект является инвестиционной благотворительностью.
Напомним, три новые школы и детсад откроют в этом году в Карагандинской области.
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