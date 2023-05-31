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Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей открыли в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Мая 2023, 14:32
Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей открыли в Астане Фото: НПП «Атамекен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялось открытие многофункционального центра обслуживания предпринимателей (МЦОП). Здесь бизнесмены смогут получить не только услуги по нефинансовым мерам поддержки, но и государственные услуги для юридических лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП «Атамекен».

Это стало возможным благодаря совместному меморандуму о взаимном сотрудничестве в рамках реализации проекта «Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей» между Нацпалатой «Атамекен» и госкорпорацией «Правительство для граждан».

По словам председателя Президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова пока Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей открылся в пилотном режиме в Астане, но в планах – запустить подобные МЦОПы по всей республике.

«Теперь все услуги бизнес сможет получить в одном месте и по одному заявлению. То есть, помимо сервисных услуг, предприниматель сможет получить такие государственные услуги, как регистрация юрлица, узаконение документов по недвижимости, различные виды лицензирования, разрешительные документы и т.д. Соответствующие интеграционные работы с госкорпорацией «Правительство для граждан» уже завершены. Это позволит начинающему бизнесу получить полный комплект консультаций и решение вопросов об открытии и продвижении бизнеса в одном месте. Мы обсудили этот вопрос в конце прошлого года, начали динамично работать, и вот мы видим результат. Надеюсь, что в ближайшее время этот хороший пилот начнется тиражироваться», - рассказал Баталов.

Он также добавил, что в рамках МЦОП планируется запуск и других услуг, необходимых для реализации бизнес-идей.

«Я и сам был предпринимателем и понимаю, как это сложно и сколько времени уходит на то, чтобы обойти государственные учреждения, собирая справки. Теперь предприниматели большинство процессов могут осуществить в одном учреждении», - прокомментировал глава МЦРИАП Багдат Мусин.

Стоит отметить, что услуги будут предоставляться в сроки, соответствующие стандартам госуслуг. Для максимально положительного разрешения обращений в МЦОПе предусмотрено сопровождение.

Таким образом, по принципу «одного окна» в многофункциональном центре обслуживания предпринимателей будет доступно 958 услуг, 860 из которых – госуслуги, а 98 – это сервисные услуги и услуги финансовых институтов.

Проект направлен на комплексное сопровождение действующего бизнеса и населения с предпринимательской инициативой на всех этапах развития бизнеса: от момента возникновения бизнес-идеи до финансирования и реализации проекта.

Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей находится на площадке Палаты предпринимателей г.Астана по адресу: Б. Момышулы, 2/1. График работы: ПН – ПТ, с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед.


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