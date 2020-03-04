Многоэтажный жилой массив намерены строить в районном центре Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С развитием социальной сферы Байзакского района ознакомился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Напомним, с десятью районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев - посещает организации социальной сферы - школы, больницы, дома культуры, объекты ЖКХ, крестьянские хозяйства, промышленные предприятия, объекты малого и среднего бизнеса, встречается с местными жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском, Сарысуском районах.

В близлежащем к областному центру Байзакском районе глава региона подробно ознакомился с состоянием социальной сферы.

В средней школе села Бурыл, так же как и в других восьми школах Байзакского района, наблюдается нехватка ученических мест. Здесь высокая рождаемость и большое количество приезжего населения, поэтому в планах районных властей – строительство в этом селе еще одного, третьего по счету, учебного заведения на 300 мест.

Близость к городу Таразу объясняет и наличие другой проблемы – недостатка земли под индивидуальное жилищное строительство. В целом по району выдача участков застопорилась еще в 2006 году, поэтому аким района Нуржан Нуржигитов выступил с предложением начать строительство многоэтажного жилого массива в районном центре Байзакского района селе Сарыкемер.

Сразу трех обладателей звания «Алтын белгi» по итогам прошлого учебного года подготовила школа имени Н. Киикбаева села Сарыкемер. В этой школе обучаются более 1,8 тысячи учеников. С этого года здесь реализуется проект «Школа будущего сегодня». У каждого ребенка есть специальная карточка, с помощью которой можно контролировать время прибытия и ухода, установлено 53 видеокамеры, действует жесткая система безопасности.

Бердибек Сапарбаев оценил качество школьного питания в местной столовой, встретился с родителями и педагогами.

«Для нас главное – качество образования и воспитания молодого поколения. Родители должны поддерживать тесную связь со школой, сообща решать возникающие вопросы», - отметил аким области.

Молодежные проблемы, организация досуга обсуждались на встречах Бердибека Сапарбаева в молодежном ресурсном центре и колледже №3. Отметим, что это среднее специальное учебное заведение развивает новое направление в сельском хозяйстве – выращивание растений на гидропонике.

«Выпускники колледжей зачастую пополняют ряды безработных, поэтому теперь колледжи будут готовить специалистов только по заявкам работодателей», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев в разговоре со студентами колледжа.

«Ни в коем случае нельзя поддаваться на уловки различных провокаторов, которые могут использовать вас в своих корыстных целях», - предостерег молодежь глава региона.

При посещении центральной больницы Бердибек Сапарбаев отметил необходимость ускорения темпов по регистрации в ОСМС жителей района. На сегодня неохваченными остаются 7121 человек, к процессу подключены волонтеры, среди населения распространяются буклеты и памятки, рассказывающие о медицинском страховании.

Выяснилось, что районной поликлинике, рассчитанной на 250 посещений в смену, требуется расширение. Для удобства жителей близлежащих сел с населением более 60 тысяч человек аким Байзакского района Нуржан Нуржигитов предложил новое здание лечебного учреждения разместить вдоль трассы, там, где в будущем предусмотрено возведение новой больницы.

«Вопрос необходимо тщательно изучить с учетом наличия необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения», - отметил глава региона.

Новые высоты покоряют байзакские ребята, занимающиеся в детско-юношеской спортивной школе №2, где культивируются 14 видов спорта. В этой спортшколе есть футбольное поле с естественным газоном, несколько других спортивных площадок и теннисный корт.

О том, что необходимо максимально использовать имеющийся потенциал для улучшения благосостояния граждан, роста экономики и решения социальных задач, а также о сохранении мира и спокойствия в обществе, говорилось на встрече с жителями района в Доме культуры села Сарыкемер.