Многоэтажные дома подключают к отоплению в селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году продолжат подключать к центральному отоплению многоэтажные жилые дома в районных центрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Восстанавливать центральное отопление в сельских многоэтажках начали в 2019 году. Сначала подключили семь домов, в которых живут 450 человек, в райцентре Кызылжарского района – ауле Бесколь. В 2020 году в районных центрах восстановили теплоснабжение в 60 домах на 760 квартир, в которых более двух тысяч жителей. В 2021 году к центральному отоплению подключили еще 30 домов на 408 квартир.

«В районах области всего 690 многоквартирных жилых домов на 10 294 квартиры. Из них центральным теплоснабжением охвачены только 260 домов, или 38%. В этой связи была начата работа по восстановлению центрального отопления в районах», - сказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов.

Ранее аким области Кумар Аксакалов отмечал, что многие котельные в райцентрах устарели, и было принято решение начать строительство новых.



