Многоэтажный дом подтапливает канализационными стоками в Караганде

Подвал одного из многоквартирных домов 12-го микрорайона в Майкудуке затоплен канализационными стоками. Жители жалуются на антисанитарию и зловонный запах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Высота канализационных стоков в подвале достигла полуметра. По словам жителей, с этой проблемой они сталкиваются пятый год подряд. И спецтехникой, и самостоятельно приходилось откачивать, но все это временные меры, говорят жильцы. Произошел очередной порыв. Жители просят выявить истинную причину и устранить неисправность в трубопроводах.

— Из-за затопленного подвала и постоянной влаги завтра в этом доме может обрушиться стена. Очень сложная ситуация. Всегда стоит вонючий запах, от которого никуда нельзя убежать. Сколько лет уже существует эта проблема. Мы много раз говорили об этом акимату. Я хочу, чтобы нашу проблему уже решили, — жалуется житель дома Талгат Ауезхан.

С этим вопросом жители 80-квартирного многоэтажного дома неоднократно обращались как в районный акимат, так и в другие ответственные учреждение. Однако никто так и не выяснил, откуда берутся отходы в подвале, говорят они. Из-за этого людям самим пришлось искать место, откуда текут канализационные стоки.

— Тут старые лотки лежат от отопления — теплотранзит вообще должен отвечать за это. Сейчас у нас тепло идёт по верху, а раньше в лотках под землей проходило. Вот эти лотки соединяются с соседними домами, подвалами. И там если забивается канализация, вот по этим лоткам топит наш дом, — сказал житель дома Олег Сухарев.

Жители дома № 42 12-го микрорайона высказали предположение, что канализационные стоки, окупировавашия подвал, поступают из 44 дома. Аппарат акима района Алихан Бокейхана организовал проверку вместе с учреждениями «Караганды су» и «Теплотранзит».

— Были вызваны на адрес 12 микрорайон дом 42, по причине жалобы жильцов поступления канализационной воды в подвал. В результате выявили, что по лоткам старой теплотрассы поступает канализационная вода. Возможно, она поступает от 44 дома. Ссейчас мы будем устанавливать конкретно эту причину и будем устранять, — сообщил представитель Майкудукского цеха водоотведения ТОО «Қарағанды Су» Александр Востреков.

Специалисты уверяют, что они скоро решат проблему из-за которой задыхаются жители. Сейчас единственная надежда людей — это верить, что ответственные лица сдержат свое обещание и помогут им.