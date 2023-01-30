Многоэтажки и соцобъекты в Костанае останутся без холодной воды

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Холодную воду отключили для ряда многоэтажных домов и социальных объектов по улицам Аль-Фараби, Каирбекова в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу: пр. Аль- Фараби 32, будет прекращена подача питьевой воды 30 января 09:00 до 12:00 часов по следующим адресам: пр. Аль- Фараби, дома № 32, 36, 36А, 38, 40А. ул. Тәуелсіздік, 27, ул. Каирбекова, 71», - сообщили в коммунальном предприятии «Костанай-Су».

Отключены от холодной воды будут и ряд социальных объектов.

«Проектный институт», «Цент занятости» и ТЦ «Атлант». Предприятие приносит свои извинения гражданам за причиненные неудобства.