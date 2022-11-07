Многоэтажка и четыре здания сутки остаются без воды в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске без воды уже сутки остаются четыре объекта, в том числе многоэтажка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ТОО «Кызылжар су» сообщили, что водоснабжение в 360-квартирном жилом доме, бассейне, колледже, бизнес-центре и здании филиала партии восстановят к утру 8-го ноября. Во дворе дома стоит машина с водой.

Повреждение специалисты «Кызылжар су» обнаружили утром – на стыке возле коллектора. Водовод начали прессовать. На месте работают 25 человек и 10 единиц техники.

Крупная авария на водопроводе в Петропавловске произошла в воскресенье. Затопленными оказались несколько улиц. В течение нескольких часов наблюдалось ухудшение водоснабжения практически по всему городу. К вечеру без воды оставались 14 многоэтажных жилых дома. В 13-ти из них водоснабжение восстановили.