+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Многое зависит от нас самих –  Эмин Аскеров о Послании

1 Сентября 2020 15:46
Поделиться:
Многое зависит от нас самих –  Эмин Аскеров о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Социального предпринимателя Эмина Аскерова порадовал в Послании Президента акцент на поддержку социально-уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Эксперт: Реализация мер индустриализации позволит решить целый комплекс вопросов
В Послании прозвучали сильные вещи, связанные с политикой - Ермухамет Ертысбаев Мы получили обстоятельные ответы на все вопросы - Ахмед Мурадов о Послании АНК: Выполнение Послания –  гражданский долг, ответственность и честь каждого патриота

Как отметил Эмин Аскеров, ему импонирует, что Президент затронул много актуальных аспектов, связанных со страной, таких как внедрение 5G, развитие туризма, развитие сельского хозяйства и экспорта, вопросы налогообложения.

«Затронуты все основные сферы, которые имеют определенную проблематику в своем развитии. Что я могу для себя выделить? В первую очередь, мне нравится политика Президента в развитии концепции «слышащего государства». Пример тому - в прошлом голу был создан Национальный совет общественного доверия при Президенте. Меня тоже пригласили туда войти, я вижу, какая большая работа проводится внутри. Один из ключевых моментов для меня - это поддержка социально-уязвимых слоев населения. Как социальный предприниматель, я уже 5 лет занимаюсь этим и вижу, какие есть проблемы в этом вопросе изнутри. То, что Президент в своем Послании акцентировал внимание на развитии и поддержке инклюзивного общества, малообеспеченных граждан, мне это очень импонирует», - сказал спикер.

Также он отметил, что Президент проводит реформы не ради реформ, а ради того, «чтобы действительно что-то менять в стране».

«Многое зависит от нас самих. Президент в своем Послании призывает всех граждан вовлекаться и работать на благо нашего общества. Со своей стороны я готов приложить все усилия, чтобы внести свою лепту в развитие страны», - подчеркнул Эмин Аскеров.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив