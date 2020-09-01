Многое зависит от нас самих – Эмин Аскеров о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Социального предпринимателя Эмина Аскерова порадовал в Послании Президента акцент на поддержку социально-уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Эмин Аскеров, ему импонирует, что Президент затронул много актуальных аспектов, связанных со страной, таких как внедрение 5G, развитие туризма, развитие сельского хозяйства и экспорта, вопросы налогообложения.

«Затронуты все основные сферы, которые имеют определенную проблематику в своем развитии. Что я могу для себя выделить? В первую очередь, мне нравится политика Президента в развитии концепции «слышащего государства». Пример тому - в прошлом голу был создан Национальный совет общественного доверия при Президенте. Меня тоже пригласили туда войти, я вижу, какая большая работа проводится внутри. Один из ключевых моментов для меня - это поддержка социально-уязвимых слоев населения. Как социальный предприниматель, я уже 5 лет занимаюсь этим и вижу, какие есть проблемы в этом вопросе изнутри. То, что Президент в своем Послании акцентировал внимание на развитии и поддержке инклюзивного общества, малообеспеченных граждан, мне это очень импонирует», - сказал спикер.

Также он отметил, что Президент проводит реформы не ради реформ, а ради того, «чтобы действительно что-то менять в стране».

«Многое зависит от нас самих. Президент в своем Послании призывает всех граждан вовлекаться и работать на благо нашего общества. Со своей стороны я готов приложить все усилия, чтобы внести свою лепту в развитие страны», - подчеркнул Эмин Аскеров.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.