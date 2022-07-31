31 Июля 2022 22:59

Многодневная велогонка «Школьник Казахстана - 2022» стартовала в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане началась 52-ая республиканская традиционная многодневная велосипедная гонка «Школьник Казахстана-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Организаторами мероприятия стали республиканская и областная федерации велосипедного спорта, МПП «Дарын» и акимат ВКО.

—Данное мероприятие мы проводим с начала 2000-х годов именно в Восточном Казахстане, так как местный рельеф позволяет проводить такие соревнования. К тому же, сами участники с удовольствием приезжают на восток страны. В этом году на велогонку прибыли 82 участника из 12 областей страны, — рассказала руководитель отдела спортивных мероприятий статистики и аналитики Национального научно- практического центра физической культуры Министерства просвещения РК Мира Мухамадиева.

Участников гонки на протяжении всей трассы будут сопровождать дорожная полиция, скорая медицинская помощь и машины поддержки.

—Состязание будет проходить в 8 этапов. Будут групповые, горные, равнинные гонки. Несколько соревнований пройдут в с.Ушаново, а индивидуальные гонки на Бобровском шоссе. Я думаю, что наша область готова к соревнованиям такого масштаба,- поделилась президент Федерации велосипедного спорта ВКО Елена Нитяжук.

Сами участники отмечают, что победный настрой им не сбивают даже неблагоприятные погодные условия.

-На эту гонку я приехал в ожидании выиграть. Мы усердно готовились к ней, и я надеюсь, что покажу хороший результат, — говорит один из участников велогонки Максим Тараскин.

Торжественное закрытие гонки состоится 8 августа.