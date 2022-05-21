21 Мая 2022 22:20

Многодетным семьям выплатили пособия на 110,1 млрд тенге с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Выплаты госпособия по многодетности получили около 495,8 тыс. семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

«С начала 2022 года выплатами госпособия по многодетности в среднем охвачено 495,8 тыс. семей на общую сумму 110,1 млрд тенге, в том числе за апрель данный вид пособия получили 503,8 тыс. семей на общую сумму 27,9 млрд тенге», - сообщили в Минтруда.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 49 100 тенге (4 детей), 61 383 тенге (5 детей), 73 666 тенге (6 детей), 85 948 тенге (7 детей), с 8 детьми – 98 016 тенге, с 9 детьми – 110 268 тенге, с 10 детьми – 122 520 тенге, с 11 – 134 772 тенге, с 12 – 147 024 тенге, с 13 – 159 276 тенге, с 14 – 171 528 тенге, с 15 – 183 780 тенге, с 16 – 196 032 тенге, или 12 252 тенге на каждого ребенка.

Государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов ввели в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.



