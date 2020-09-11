Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Многодетным семьям помогли нуротановцы в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
11 Сентября 2020, 13:51
Многодетным семьям помогли нуротановцы в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Региональная комиссия партийного контроля «Nur Otan» помогла решить проблему с Интернетом и газоснабжением многодетных семей в поселке Кумсай Мартукского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии.

Летом 2020 года 20 многодетных семей в Актюбинской области заселили в новые дома по госпрограмме в селе Кумсай Мартукского района. Однако переселенцы вскоре выступили с жалобой в СМИ на высокие цены по подключению газа к их домам, а также отсутствию интернета для дистанционного обучения детей.

На проблему откликнулась региональная Комиссия партийного контроля, которая провела проверку обращения жителей.

«По итогам рассмотрения жалобы были решены вопросы газифицирования и Интернета - 20 арендных домов, где проживают многодетные семьи, будут газифицированы по сниженной цене. Стоит отметить, что ранее подключение к газу планировалось в 2021 году, но весь поселок будет обеспечен газоснабжением уже в октябре 2020 года. Помимо этого, в поселке уже установлены интернет–роутеры для организации обучения в дистанционном режиме

В декабре 2020 года в поселке Кумсай откроют начальную школу с мини-центром на 40 мест путем приобретения административного здания, расположенного вблизи жилых домов», - отметили в пресс-службе партии.

Комиссией партийного контроля также рекомендовано акимату Мартукского района решить вопрос открытия маршрутного сообщения от села Кумсай до районного центра, который находится в 8 километрах.


Актюбинская область   Нур Отан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов