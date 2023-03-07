Многодетным матерям вручил нагрудные знаки аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Накануне празднования Международного женского дня аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с многодетными матерями и лучшими представительницами различных профессий. В числе приглашенных учителя и врачи, деятели культуры и спорта, предприниматели и полицейские.

Глава региона вручил многодетным матерям подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа», женщинам, добившимся успехов на профессиональном поприще, – благодарственные письма.

«Сегодня здесь собрались представительницы всех районов и городов области, разных возрастов и профессий, активные участницы процессов обновления, происходящих в нашем обществе. Среди кандидатов в депутаты областного и районных маслихатов более 30 процентов женщин. Мне бы хотелось, чтобы во всех ветвях власти было больше женщин. Особые слова благодарности – всем мамам. Вы воспитываете подрастающее поколение, нашу нацию!», - сказал Ермаганбет Булекпаев.







Подвесок «Алтын алқа» в Карагандинской области удостоились 17 многодетных мам, «Күміс алқа» вручены 49 женщинам. Одной из обладательниц золотой подвески стала Тамара Сезнева. Она вместе с мужем воспитывает семерых детей. Самому старшему сыну 21 год, а самому младшему ребенку всего 2,5 года.

«На нас лежит большая ответственность, ведь наши дети – будущее страны. У меня семеро детей. И каждому из них стараюсь уделить внимание и время. Я благодарна, что государство заботится о многодетных. Надеюсь, что мои дети оправдают надежды, возложенные на них, и будут трудиться в будущем на благо страны», - говорит Тамара Сезнева.

Встреча с женщинами региона продолжилась праздничной концертной программой в Академическом казахском драматическом театре имени Сакена Сейфуллина.





