26 Мая 2022 12:27

Многодетным матерям в РК будет дана возможность зарабатывать в домашних условиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 тыс. женщин из многодетных семей будут трудоустроены ежегодно. Об этом в ходе обсуждения реализации Комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года» в Сенате сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, программой охвачен комплекс мероприятий по формированию стабильных доходов социально уязвимых слоев населения. В частности, предусмотрена возможность для многодетных матерей, а также матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, получать доход на дому. В рамках проекта женщины проходят краткосрочные курсы по востребованным на рынке труда специальностям и получают бесплатные консультации по открытию собственного дела. В результате ежегодно планируется трудоустраивать 20 тыс. женщин», - сказал Е. Тугжанов.

По его словам, эту работу координирует Совет матерей и проводят центры поддержки семей в регионах.

Кроме того, в данном направлении будут усовершенствованы механизмы занятости людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года общий объем закупок товаров и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,7 трлн тенге, из которых около 40% были приобретены из других стран.

«Сегодня это один из острых вопросов, который стоит на повестке дня. Среднеотраслевой показатель доли местного содержания составил только 61,8% на 2,9 трлн. тенге, то есть имеется достаточный потенциал локализации», - сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер отметил, что в связи с этим запланировано создание высокопроизводительных рабочих мест путем локализации новых производств по 19 видам востребованных производственных товаров в нефтегазовой отрасли.