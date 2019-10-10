Многодетным матерям предоставят квоты для поступления в вузы - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многодетным матерям намерены предоставить квоты для поступления в высшие учебные заведения в Казахстане. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе презентации законопроекта «О статусе педагога» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью поддержки социально уязвимых слоев населения предусматривается квота по присуждению грантов, для того чтобы дать квоту «Алтын алқа», «Күміс алқа». У нас сегодня такой институт есть, мы для инвалидов, для других категорий предусматриваем квоту», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По мнению министра, эта мера должна помочь в вовлечении в продуктивную занятость многодетных матерей.

«Мы говорим, что нам необходимо продуктивно задействовать многодетных матерей, если такие желающие есть, они смогут поступать. Необходимы сдача ЕНТ, получение порогового балла, но при этом у них будет квота, они смогут по каким-то облегченным условиям поступать в высшие учебные заведения. Здесь еще есть норма по онлайн-обучению», - добавил Асхат Аймагамбетов.