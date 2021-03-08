Многодетным матерям подарили подарки осужденные ДУИС по Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденные учреждения АК-159/11 в преддверии международного женского дня поздравили своих мам с праздником, а также подарили хэнд-мэйд подарки многодетным матерям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В канун праздника ДУИС по Карагандинской области подготовил видеоролик, на котором осужденные учреждения АК-159/11 искренне поздравили своих мам и жен с 8 марта и попросили прощения за то, что не могут находиться в этот день рядом с ними. У большинства поздравивших на видео осужденных, за плечами около десятка лет нахождения в местах лишения свободы.





Также в канун праздника, многодетных матерей отбывающих наказание в учреждении АК-159/9 поздравили осужденные мужчины из учреждений АК 159/5, АК 159/6, АК 159/7, АК 159/11, АК 159/17, АК 159/18.

Специально для этого осужденные собственноручно изготовили подарки: шкатулки, деревянные статуэтки, открытки и картины. От такого внимания многодетные матери были тронуты до глубины души. Они выразили слова благодарности осужденным мужчинам поздравивших их. Все это явилось для них приятным сюрпризом.









Также поздравил с 8 марта прекрасную половину человечества заместитель начальника учреждения АК-159/9.

«Хочется пожелать доброй весны, счастливой любви, неувядающей красоты, радости жизни, внимания и заботы родных и близких. Пусть этот день подарит всем женщинам хорошее настроение и радостные улыбки», - подытожил полковник юстиции Сламбек Турсунханов.

Администрация учреждения АК-159/9 с особой заботой и вниманием празднует Международный женский день, помимо музыкального сопровождения через радиорубку, 8 марта будет приготовлен праздничный обед для создания домашней атмосферы в учреждении.