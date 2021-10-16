Многодетные женщины смогут пройти бесплатный мастер-класс по швейному мастерству в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Несколько лет назад жительница города Экибастуз Гульперизат Утебаева смогла превратить свое хобби в бизнес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Как рассказала 35-летняя Гульперизат Утебаева, свое дело она начинала с одной швейной машинки в двухкомнатной квартире.

«Занимала всего метр в комнате, – вспоминает собеседница. – За четыре года мы поменяли четыре квартиры, сейчас живем в трехэтажном коттедже – доме мечты».

Акимат города предоставил многодетной маме помещение под ателье, где изготавливаются казахские национальные изделия и костюмы.

Теперь Гульперизат Утебаева сама дает возможность зарабатывать другим женщинам. В ее цехе работают четыре жительницы Экибастуза. Кроме того, народному ремеслу она обучила 500 учениц.

«Не надо сидеть дома в ожидании адресной социальной помощи, – делится опытом рукодельница. – У нас шестеро детей, и мы его ни разу ее не получали, я не ходила в акимат, прося квартиру. Неправда, что нет работы. Я научу, как зарабатывать, не выходя из дома».

Член ассоциации деловых женщин Казахстана Гульперизат Утебаева приглашает на свой двухдневный мастер-класс многодетных женщин, одиноких мам с низким доходом, а также женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

С ними она готова поделиться своими знаниями и научить шить «ою көрпе», диванные подушки и ажурный ламбрекен. Эти предметы национального быта всегда входят в приданное невесты, набирающее особую популярность в последние годы.

«Мне помогает моя семья, – рассказала мастерица. – Например, муж шьет саукеле, делает сложные узоры на камзоле. Дети тоже помогают».

В бесплатном мастер-классе Гульперизат Утебаевой, который она посвящает 30-летию Независимости РК, примут участие две группы, всего 50 женщин. Заявки принимаются до 18 октября 2021 года.

Добавим, что мероприятие организуется при поддержке акимата Экибастуза в рамках благотворительного марафона «30 добрых дел».