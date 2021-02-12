Многодетные семьи получили жилье в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области по программе «Нұрлы жер» продолжают обеспечивать жильём многодетные семьи. Ключи от квартир в новом трёхэтажном доме получили обладатели подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа», орденов «Ана даңқы».

Новосёлами стали 24 семьи посёлка Ботакара.

«Конечно, мы счастливы. Желаю, чтобы у каждого казахстанца было собственное жильё. Пусть наш народ живёт в мире и согласии», - поблагодарила за заботу Байган Тосекбай, обладательница подвески «Күміс алқа».

Она в 90-е годы вернулась на историческую родину из Монголии. Сейчас работает в Ботакаре дворником.

Супруги Мукашевы воспитывают пятерых детей. Отец семейства трудится на заводе в Караганде. Часть семейного бюджета уходила на оплату съёмной квартиры. Теперь строят планы по обустройству своей квартиры и покупке мебели.

В Бухар-Жырауском районе увеличилось строительство доступного жилья. По информации отдела жилищной инспекции, в 2020 году по программе «Нұрлы жер» квартиры получили более 150 семей из социально защищаемых категорий. В их числе многодетные семьи и сироты. В этом году планируется обеспечить жильём более 200 очередников.