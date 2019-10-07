Многодетные семьи будут получать помощь независимо от их дохода – Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет введены новые правила назначения АСП. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой связи предлагаем вывести из состава многодетных семей получателей адресной соцпомощи и предоставить им поддержку независимо от дохода. Это будет признание авторитета многодетных матерей, повысит их материальное благополучие. Новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить в дифференцированных размерах от 42 500 до 73 375тенге», - сказал Биржан Нурымбетов в ходе заседания Правительства.

По его словам, АСП должно назначаться тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и не имеет возможности выйти из нее самостоятельно.

«В этой связи предлагается следующие механизмы: во-первых, вернуть ежеквартальные назначения АСП и соответственно назначать как обусловленную и безусловную помощь на три месяца. Это позволит, с одной стороны, максимально исключать случаи злоупотребления получателями АСП возможностью скрывать свои доходы, с другой стороны, среднедушевые доходы семьи не всегда меняются в сторону получения. Зачастую они могут и уменьшаться. При ежеквартальном обращении размер назначенной АСП может увеличиваться», - отметил министр.

По словам Б. Нурымбетова, предлагается, что размер АСП будет определяться для всех членов семьи как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом.

«Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенных активных мер содействия занятости, то все члены его семьи теряют право на АСП. Также предлагается предоставить матери занятой за уходом ребенка, правом на участие в активных мерах занятости по достижению им возраста трёх лет. Также предлагается усилить деятельность участковых комиссий. Немало примеров, когда получатели АСП проживали в особняках и имели несколько средств автотранспорта, внушительных размеров земельные участки и личные подсобные хозяйства. За данные случаи ответственны участковые комиссии», - подчеркнул глава Минтруда.

В этой связи, он отметил, что в законопроекте предлагается предусмотреть компетенцию центрального исполнительного органа на утверждение критериев определения нуждаемости в адресной социальной помощи для участковых комиссий.

«Одновременно мы предлагаем дополнить основания отказов семьям, которые по заключению комиссий не нуждаются в предоставлении АСП. Надо признать, что увеличение количества семей, претендующих на АСП, сказалось на загрузке комиссии. Поэтому мы предлагаем в законопроекте увеличить срок участковым комиссиям для формирования заключений и проведения обследования материального положения семей с трех до семи дней. Таким образом, действующий механизм АСП будет скорректирован», - добавил он.