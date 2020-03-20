Многодетные матери в ВКО изготавливают марлевые маски
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители Урджарского района с пониманием приняли Указ Главы государства Касым-Жомарта Токаева о введении чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции и вышли со своей инициативой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.
Для профилактики коронавируса в селе Маканчи многодетные матери во главе с Рысалды Мухаметкалиевой предложили изготовить многоразовые марлевые маски. Теперь готовые изделия будут выдаваться бесплатно всем малообеспеченным семьям и пенсионерам района.
«Сегодня мы не только поддерживаем многодетных семей района, но и вместе преодолеваем временные испытания, связанные с коронавирусной инфекцией. Такие трудности дают нам большие возможности. Главное, чтобы все мы боролись вместе», - говорит многодетная мама Рысалды Мухаметкалиева.
Отметим, что также в районе созданы группы экстренного реагирования по профилактике COVID-19.
Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.
- Из-за коронавируса сократилось посещение детьми детских садов в СКО
- Армения временно ограничила экспорт некоторых видов медицинской продукции
- Айдос Укибай: Цель обращения Елбасы – консолидация общества
- Авиарейс для эвакуации украинцев из Казахстана запланировали на 26 марта
- В Казахстане разрабатывают вакцину против коронавируса COVID19
- Имитировавший самоубийство из-за короновируса задержан в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана