Многодетные матери в ВКО изготавливают марлевые маски

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители Урджарского района с пониманием приняли Указ Главы государства Касым-Жомарта Токаева о введении чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции и вышли со своей инициативой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Для профилактики коронавируса в селе Маканчи многодетные матери во главе с Рысалды Мухаметкалиевой предложили изготовить многоразовые марлевые маски. Теперь готовые изделия будут выдаваться бесплатно всем малообеспеченным семьям и пенсионерам района.

«Сегодня мы не только поддерживаем многодетных семей района, но и вместе преодолеваем временные испытания, связанные с коронавирусной инфекцией. Такие трудности дают нам большие возможности. Главное, чтобы все мы боролись вместе», - говорит многодетная мама Рысалды Мухаметкалиева.

Отметим, что также в районе созданы группы экстренного реагирования по профилактике COVID-19.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

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