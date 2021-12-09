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Многодетные матери получат 153 квартиры по программе «Нұрлы жер» в Мангистау

9 Декабря 2021 13:43
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Многодетные матери получат 153 квартиры по программе «Нұрлы жер» в Мангистау

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках госпрограммы «Нұрлы жер» до конца года в Мангистауской области многодетным матерям будут предоставлены 153 квартиры общей площадью не менее 8 400 квадратных метров. Для этого предусмотрены средства в размере 1,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Передача квартир жителям запланирована на 16 декабря, накануне 30-летия Независимости РК.

На данный момент программой пользуются многодетные матери из всех районов области. Одна из них - жительница села Жетыбай Каракиянского района Загипа Елтежиева, получившая жилье благодаря этой программе.

Жительница села Жетыбай с 2007 года снимала квартиру и до недавнего времени с пятью детьми переступала порог каждого съемного дома. В очередь на жилье по категории многодетная мать прикрепилась в 2019 году. Сейчас работает уборщицей в сельской школе. Зарплаты не хватает, а супруг совсем недавно устроился на постоянную работу, делится героиня.

«У меня низкая заработная плата. Не было возможности приобрести жилье. Вместе с детьми мы скитались по съемным квартирам. Новый дом, в котором мы сейчас живем, я получила по программе «Нұрлы жер». Я очень счастлива, что у нас есть теперь крыша над головой. Надеюсь, что и в дальнейшем таким многодетным матерям, как я, будет оказана поддержка», - сказала Загипа Елтежиева.

В текущем году в Мангистауской области планируется сдать 54 квартиры в Актау, 24 квартиры в Мангистауском районе, 30 - в Каракиянском, 15 - в Тупкараганском, 30 - в Мунайлинском районах.

В следующем году планируется приобрести 472 квартиры для многодетных матерей.

В 2019 году в рамках реализации программы «Нұрлы жер» в регионе появилось много новоселов. В этом году они получат ключи от новых квартир в рамках 30-летия независимости страны.



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#Жилье   #Мангистауская область   #Нурлы жер  
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Автор:

Аида Абулханова

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