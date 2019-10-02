Многодетные мамы в Алматинской области открывают свой бизнес

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области более 46 тысяч семей получают адресную социальную помощь, в их числе 20 тысяч многодетных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление координации занятости и социальных программ.

С изменением формата и критериев назначения помощи с 1 апреля количество получающих ее в регионе выросло в четыре раза.

Не вызывает сомнений и тот факт, что поддержка государства в виде грантов помогает многим семьям встать на ноги, найти свое место в жизни и значительно улучшить свое материальное положение. В этом году запланирована выдача 360 безвозмездных грантов многодетным и малообеспеченным семьям.

К примеру, небольшой бизнес благодаря помощи государства открыла многодетная мама из города Капшагая Асия Алибаева. У нее 4 несовершеннолетних детей. Молодая мама в период получения адресной социальной помощи изъявила желание обучиться на парикмахера в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». После завершения обучения получила грант на сумму 505 тысяч тенге и открыла салон по оказанию парикмахерских услуг.

Асия Алибаева занимается своим любимым делом и уверена, что ее подтолкнула к успеху поддержка государства, оказанная в трудный момент.

«Я получала адресную социальную помощь в сумме 112 тысяч тенге, а потом решилась стать предпринимателем. Получила грант в размере 200 МРП и открыла свой бизнес», - отметила начинающая бизнесвумен.

Конечно, эта семья не единственная в области, получившая грант на открытие бизнеса от государства, и успешно его развивающая. В их числе многодетная семья Айдына Ахмет из села Кегень Кегенского района. Семья воспитывает шестерых детей.

Многодетный отец, не имея постоянной работы, решил воспользоваться государственной поддержкой и изъявил желание начать свой бизнес, специализирующийся на оформлении торжественных мероприятий воздушными шарами. Чтобы добиться поставленной цели, он обучился на курсах «Бизнес-Бастау». В августе после завершения обучения получил грант на сумму 505 тысяч тенге и зарегистрировал свое ИП «Рамазан» в налоговом органе.

Многодетная семья Салтанат Токашбаевой из села Каргалы Жамбылского района воспитывает пятерых детей.

Многодетная мама всегда мечтала обучиться на повара и открыть свой маленький бизнес. В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» она записалась на краткосрочное обучение по данной специальности. После завершения обучения на заседании комиссии при региональной Палате предпринимателей Салтанат Токашбаева защитила свой бизнес-план по изготовлению гриля и пиццы. Получила грант в сумме 505 тысяч тенге для приобретения аппарата для приготовления гриля, печи для выпечки пиццы и холодильник.

«Наша многодетная семья не только надеется на государство, но и прикладывает свои усилия, чтобы вырастить детей достойными гражданами Казахстана», - подчеркнула многодетная мама.

А вот семья Екатерины Маусынбаевой, проживающей в городе Капшагае, воспитывает 2 несовершеннолетних детей. Семья являлась получателем обусловленной адресной социальной помощи в размере 60655 тенге с 23 мая 2019 года. Молодая мама решила воспользоваться поддержкой, оказываемой государством, и обучилась на кондитера. После завершения обучения получила грант в размере 200 МРП и открыла свою кондитерскую - ИП «Азиз».

Всего на выплату АСП в регионе предусмотрено 24,2 млрд тенге, в том числе из местного бюджета - 3,6 млрд тенге.











