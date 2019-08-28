Многодетную семью взяли под опеку костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканской акции «Дорога в школу» сотрудники местной полицейской службы в преддверии нового учебного года приобрели все необходимое 18 школьникам. Также стражи порядка взяли под опеку многодетную семью, в которой воспитывается пятеро детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Старшему ребенку 13 лет, а младшему всего 8 месяцев. Семья осталась без кормильца. Трое детей посещают школу, один из них пошел в первый класс.

«Конечно, нелегко ухаживать одной за детьми, муж умер год назад. Такая помощь очень мне нужна», - говорит многодетная мать.

Старший инспектор ювенальной полиции Руслан Керимбаев и Айсулу Мирамгалиева закупили все необходимое на школьном базаре. Они приобрели школьную форму, которую дети выбрали сами, а также учебники-тетради. Кроме этого, полицейские купили подгузники самому маленькому ребенку. Теперь семья под покровительством костанайских полицейских.

«Осенью мы приобрели все необходимое к школе, а потом купим детям и теплую одежду», - отметил Руслан Керимбаев.