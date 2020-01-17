Многодетную семью спас от гибели датчик угарного газа в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области трагедии в многодетной семье удалось сбежать благодаря датчику угарного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, вечером мама четверых детей, самому младшему из которых 3,5 года, проснулась от звука сигнализации. Это и спасло жизнь и ей, и детям.

Женщина топила печь и перед сном засыпала уголь. И вместе с ним бросила в огонь мусорный пакет, в котором были остатки сломанных пластиковых игрушек. Глава семьи был на работе. Женщина прилегла посмотреть телевизор и уснула.

Едкий дым уже заполнил кочегарку и проник в дом. Датчик сработал. Позже выяснилось, что пластиковая субстанция вытекла из поддувала и дымилась, неся смертельную угрозу.

«Если бы нам не установили противопожарную сигнализацию, даже страшно подумать, что было бы. Меня так трясло, я очень испугалась. Огромное спасибо сотрудникам, чьи имена я не запомнила», - написала в благодарственном письме на имя начальника департамента жительница Петропавловска.

Буквально недавно в департаменте сообщали, что установили более 400 датчиков в домах малообеспеченных и многодетных семей.







