Многодетную маму после двух остановок сердца вернули к жизни павлодарские врачи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Женщина выжила благодаря командной работе персонала первой горбольницы Павлодара и врачей областного кардиологического центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

37-летнюю беременную жительницу села Енбек сельской зоны города Аксу несколько дней беспокоили кашель, мокрота, слабость, боли в грудной клетке, периодическая тахикардия. Она лечилась дома народными средствами. Лишь когда одышка появилась уже в состоянии покоя, сельчанка обратилась в больницу, где у нее определили низкое давление и критический для беременной показатель сатурации.

Об этом рассказал заведующий отделением кардиохирургиии областного кардиологического центра Мурат Райханов.

«Ее экстренно доставили в инфекционный стационар больницы №1 Павлодара, – сообщил доктор. – Уже через семь минут с момента поступления произошла остановка сердечной деятельности, но докторам через пять минут удалось восстановить ритм сердца».

Компьютерная томография не подтвердила диагноз «пневмония». Зато УЗИ сердца показало патологию митрального клапана, отрыв хорд передней створки митрального клапана, недостаточность митрального клапана 3-4 степени, что привело к острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Доктора приняли решение срочно везти женщину в кардиоцентр.

«Давление было 50-60, низкая сатурация, на аппарате ИВЛ, в коме, отек легких. Такой я увидела эту пациентку, – рассказала заведующая отделением анестезиологии кардиоцентра, главный внештатный анестезиолог области Инна Гловацкая. – Она была обречена, транспортировать больную в таком крайне критическом состоянии было рискованно. Начали ее перекладывать перед транспортировкой, остановилось сердце. На 20-й минуте реанимационных мероприятий мне удалось завести ее сердце, постепенно поднялись давление, сатурация. И мы с сиреной помчались в кардиоцентр. По дороге предупредили хирургов. Некогда было думать, что беременная может умереть по дороге. Надо было дать ей шанс».

По словам Мурата Райханова, технически операция несложная, такие делают давно в этой больнице. Сложность была в том, что пациентка находилась в состоянии клинической смерти, и она была беременной.

«Мы знали, в каком состоянии везут к нам женщину, быстро развернули операционную, и как только она поступила, сразу начали операцию с подключением искусственного кровообращения, что помогло сохранить жизнедеятельность ее организма, – вспоминает произошедшее завотделением кардиохирургии. – Но и после хирургического вмешательства при выходе из искусственного кровообращения сердечная деятельность не восстанавливалась, сердце ослабло из-за длительных реанимационных мероприятий».

Пациентку подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Такой есть только в кардиоцентре, он позволяет сердцу и легким восстановиться.

Со столичными неврологами павлодарские доктора провели несколько консилиумов, опасаясь смерти мозга, пострадавшего из-за двух остановок сердца.

Только на восьмой день после операции у пациентки появились признаки сознания. Сейчас она уже пришла в себя, самостоятельно дышит, с поддержкой может вставать и ходить по палате.

«Это непередаваемое счастье, когда она начала приходить в сознание, восстанавливаться», – делится радостью главный внештатный анестезиолог области.

Доктора планируют перевести пациентку из реанимации в отделение центра.

«К сожалению, реанимационные мероприятия не прошли даром для плода, у пациентки случился самопроизвольный выкидыш, – дополнил Мурат Райханов. – Для мамы же прогноз благоприятный. Командная работа врачей двух больниц дала отличный результат, все сработали быстро, грамотно, профессионально».

Между тем муж вернувшейся с того света сельчанки сделал небольшое видео с фотографиями пятерых их сыновей, сопроводив трогательным посланием: «Смотрите, кому вы спасли жизнь!».