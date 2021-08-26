Многодетной семье помогли курсанты Костанайской академии МВД

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Курсанты Академии МВД РК им. Ш.Кабылбаева совместно с общественным фондом «Жанашыр бол» оказали помощь семье, передаёт корреспондент МИА «Казирформ».

Семья Луценко воспитывает шестерых малолетних детей, самому младшему 1,4 года. В настоящее время они проживают на даче.

С наступлением холодов домик, в котором ютится большое семейство, необходимо отапливать. Общественный фонд «Жанашыр бол» организовал доставку дров многодетной семье, курсанты Академии помогли с погрузкой и выгрузкой материала.

«Наша совместная работа с волонтерами продолжается не один год, - рассказал заместитель начальника курса Костанайской академии Нурлан Бакыткали улы. - Сегодня мы откликнулись на просьбу ОФ «Жанашыр бол», помогли семье Луценко. Для нас это одно из приоритетных направлений. Полицейский должен всегда прийти на помощь».

Елена Луценко поблагодарила курсантов за доброту и чуткость. Огромный самосвал с дровами был разгружен за несколько часов.

«Очень приятно, что мир не без добрых людей», - сказала Е.Луценко.









