Многодетной семье помог полицейский из Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента, старший лейтенант полиции Кабулов Азамат Маратбекулы оказал помощь многодетной матери-одиночке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Он обеспечил семью, которая живет на съемной квартире, продуктами первой необходимости. Купил детям школьную форму, сумки, канцелярские принадлежности, а также подарил самой младшей девочке игрушки.

Также в честь празднования 4 июня – Дня государственных символов Республики Казахстан, Азамат вместе с детьми посетил парк Независимости, где рассказал детям о государственных символах. Этим сотрудник полиции хотел пробудить у детей патриотизм.

Несмотря на тяжелую и ответственную деятельность, он нашел время и подарил радость целой семье. Многодетная мать поблагодарила полицейского за доброе дело.