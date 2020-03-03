Многодетной подшефной семье помогли павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В семье Бабковых, где воспитываются семеро детей, побывали с продуктами, сладостями и другими подарками павлодарские стражи порядка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарские полицейские навестили подшефную семью Бабковых. Стражи порядка привезли уголь, дрова, продукты питания, моющие средства, сладкие подарки ребятам», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В этой семье растут и воспитываются семеро детей. Встретив гостей из полицейского ведомства, дети показали им семейный фотоальбом и рассказали о своих успехах в школе.

«Главный лейтмотив всех добрых дел - радость в глазах детей», - поделились полицейские.

Родители выразили огромную благодарность и сказали добрые пожелания полицейским, которые часто навещают семью, отказывают необходимую помощь, и пожелали успехов в нелегкой службе.





Фото пресс-службы ДП Павлодарской области