Многодетной матери отремонтировали дом в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Мать шестерых детей Гаухар Жанабергенова сегодня стала обладательницей большой частного дома, который ей отремонтировали и расширили представители строительной компании, в которой она трудится. Побывал в доме и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Костанае состоялось вручение ключей многодетной матери Гаухар Жанабергеновой от директора строительной компании «Сыл», члена армянской общины «Эребуни» Костанайской области Гагика Овнаняна.

Гаухар — мать-одиночка, которая воспитала шестерых детей - 5 дочерей и сына. Ещё 5 лет назад, переехав из Торгая в Костанай, женщина на те деньги, что есть, приобрела землянку в 22 квадратных метра. Там и проживала вместе со всеми детьми. Со временем старшие дети обзавелись семьями и самостоятельно снимают квартиры в областном центре.

Младшие же остались жить с Гаухар. Однако постепенно землянка, которую они называли домом, начала разваливаться. На помощь женщине пришли сотрудники предприятия, в котором она сейчас работает в качестве техперсонала - строительная компания ТОО «Сыл».

«Изначально, когда мы переехали в дом, то он был в удовлетворительном состоянии. Два раза пожар был. И со временем, из-за отсутствия ремонта, дом начал разваливаться, развалился и потолок. Мне приходилось жить в полуразрушенной землянке в 22 квадратных метра с 6 детьми в течение 5 лет»,- вспоминает женщина.





Теперь благодаря помощи неравнодушных людей Гаухар живет в утеплённом доме в 72 квадратных метра.

«За землянкой был сарай, пристройка. Все это соединили и сделали нам большой дом буквально за 2-3 месяца, - отмечает Гаухар. —Причём, нам сделали и тёплый пол, провели воду и газ, внешний и внутренний ремонт, и даже новой мебелью полностью нас обеспечили».





Как выяснилось, на восстановление дома и его расширение, в том числе и ремонт, мебель, строительная компания «Сыл» направила около 12 миллионов тенге. Женщине решили помочь, когда увидели, в каком положении находится многодетная семья.

«Увидев, в каких условиях живет женщина с маленькими детьми, мы приняли решение помочь женщине. Она у нас уже работает как год. На ремонт дома внешний и внутренний, а также на увеличение его квадратуры было выделено 10,5 млн. тенге. Ещё чуть более миллиона ушло на мебель в дом, - отмечает Г. Овнянян. — Это в первый раз, когда мы помогли с домом. Намерены и дальше помогать своим сотрудникам».

Первым гостем дома стал аким области Архимед Мухамбетов, который лично ознакомился с условиями, созданными для многодетной матери. Он поблагодарил руководство ТОО «Сыл» за проведённую работу, а семье Жанабергеновых пожелал счастья и уюта в новом доме.







