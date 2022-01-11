Многодетной маме помогли добраться домой акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские помогли жительнице поселка Караоткель добраться до дома в непогоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 8 января сотрудники взвода патрульной службы Атбасарского РОП находились в служебной командировке на территории Целиноградского района.

«Полицейские регулировали движение и патрулировали территорию поселка Караоткель. Из-за обильного снега и непогоды на дорогах населенного пункта образовались сугробы и наносы, движение было затруднено. В это время к полицейским обратилась взволнованная местная жительница и сообщила, что ее такси из-за затруднения движения застряло на дороге, а ей после работы требуется немедленно добраться до дома, так как там ее ждали четверо малолетних детей», - рассказали в ведомстве.

Старший лейтенант полиции Михаил Силкин, лейтенант Бауржан Амзин, лейтенант Олжас Кошербеков, сержант Аскар Байсеитов перевезли женщину через переметы и заносы и оперативно доставили многодетную маму к детям.

Благодарная женщина выразила слова признательности полицейским, написав о случившемся на личную страницу начальника областного Департамента полиции генерал-майора Арманбека Баймурзина в социальной сети Facebook.