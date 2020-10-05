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Многодетному отцу подарили дом в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Октября 2020, 19:52
Многодетному отцу подарили дом в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ещё одна многодетная семья обрела жильё. Благотворительный фонд «Харекет» подарил дом отцу-одиночке Серику Бакирову, воспитывающему четырёх детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд узнал о трудной ситуации многодетной семьи из села Кобетей Нуринского района. Старый двухкомнатный саманный дом, где ютились пять человек, пришёл в аварийное состояние. Представитель фонда Азамат Мукашев предложил свою помощь.

Необходимая сумма на покупку жилья была собрана при поддержке неравнодушных граждан. Семья теперь будет жить в пятикомнатном тёплом и уютном доме.

«Моему старшему сыну 20 лет, младшему 9. Мне одному, конечно, трудно. Спасибо фонду и всем, кто помог. Главное, рядом с домом большой земельный участок под огород», - сказал Серик Бакиров.

В областном отделении благотворительного фонда сообщили, что в этом году в рамках акции «30 домов за 15 дней» четыре карагандинские семьи получат жильё.


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