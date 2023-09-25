Многодетного актюбинца задержали за хранение наркотиков

Многодетный отец хранил на чердаке дома крупную партию наркотиков в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 сентября сотрудниками УПН ДП Актюбинской области совместно с ДКНБ области с применением служебной собаки в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Қарасора» задержан 45-летний мужчина, который находился в наркотическом опьянении, вызванном употреблением каннабиоидов.

В ходе несанкционированного обыска по месту жительства у задержанного на чердаке дома обнаружен один мешок, внутри которого находилось растительные вещество зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной, общим весом 23,5 кг.

По данному факту в отношении задержанного начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК, подозреваемый водворен в ИВС.

Стоит отметить, что у задержанного имеются шестеро несовершеннолетних детей.