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Многодетная семья двухмиллионной жительницы Алматы получила квартиру

Автор:  
Данияр Дауталиев
19 Сентября 2021, 11:00
Многодетная семья двухмиллионной жительницы Алматы получила квартиру

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семья двухмиллионной жительницы мегаполиса Аялы Жамбыл отпразднует новоселье. В День города аким Алматы Бакытжан Сагинтаев вручил им ключи от новой квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Аяла Жамбыл родилась 21 июня 2021 года и, по данным Национального бюро статистики, стала двухмиллионной жительницей мегаполиса. В праздничный день Бакытжан Сагинтаев вручил родителям Аялы ключи от новой трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Алма Сити-5» в Наурызбайском районе. Аким города пожелал крепкого здоровья детям и родителям, счастья и благополучия семье.

Двухмиллионная алматинка Аяла Жамбыл родилась в семье полицейского Бейбита Абильдаева и воспитательницы детского сада Алии Жаныбековой. Она стала шестой девочкой в семье. До этого многодетная семья жила в микрорайоне Каргалы в доме родителей.

«Для меня, как для матери, самыми счастливыми были дни рождения детей, а сегодня это вручение ключей от квартиры. Сегодня для нас счастливый день, и он запомнится на всю жизнь. Такой подарок от города мы никак не ожидали получить», - поделилась эмоциями Алия Жаныбекова.

В Алматы с начала года 2304 нуждающиеся семьи были обеспечены жильем в рамках льготного кредитования.


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