Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Многодетная мать пришла на выборы со всей семьей в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
19 Марта 2023, 20:44
Многодетная мать пришла на выборы со всей семьей в Атырау Фото: РСК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Атырауской области активно голосуют на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Среди них – многодетная мама из Атырау Онайбике Жанабергенова. На избирательный участок она пришла с главой семьи, четырьмя сыновьями и невестками, внуком и невестой внука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Онайбике Жанабергеновой скоро исполнится 70 лет, свой выбор она сделала на избирательном участке №83, расположенном в средней школе №33 микрорайона Сарыкамыс.
«В этот важный день мы пришли на участок всей семьей. Каждый из нас сделал свой выбор во имя будущего. Здесь все мои самые близкие и родные люди. Я призываю всех казахстанцев идти на выборы, отдать свой голос во благо развития нашей страны, ради светлого будущего для наших детей и внуков», – сказала Онайбике Жанабергенова.
На избирательном участке №83 в микрорайоне Сарыкамыс зарегистрированы 2 358 избирателей.

photo
photo

Атырауская область   Выборы   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай