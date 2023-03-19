Многодетная мать пришла на выборы со всей семьей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Атырауской области активно голосуют на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Среди них – многодетная мама из Атырау Онайбике Жанабергенова. На избирательный участок она пришла с главой семьи, четырьмя сыновьями и невестками, внуком и невестой внука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Онайбике Жанабергеновой скоро исполнится 70 лет, свой выбор она сделала на избирательном участке №83, расположенном в средней школе №33 микрорайона Сарыкамыс.

«В этот важный день мы пришли на участок всей семьей. Каждый из нас сделал свой выбор во имя будущего. Здесь все мои самые близкие и родные люди. Я призываю всех казахстанцев идти на выборы, отдать свой голос во благо развития нашей страны, ради светлого будущего для наших детей и внуков», – сказала Онайбике Жанабергенова.

На избирательном участке №83 в микрорайоне Сарыкамыс зарегистрированы 2 358 избирателей.