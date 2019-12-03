Многодетная мать отказалась от квартиры в Семее и переехала в село

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ. - Многодетная мать Марал Жунусова отказалась от получении новой квартиры в городе Семее и переехала в село, чтобы наладить собственный бизнес, передаёт корреспондент МИА «Казинфомк со ссылкой на городской инфоцентр.

В семье Жунусовых шестеро детей. Супруги ждут пополнения. Но, несмотря на интересное положение, Марал не сидит, сложа руки. Месяц назад семья переехала в село Чекоман, которое находится в 25 километрах от Семея. Один из бизнесменов приобрел семье благоустроенный дом с большим участком и хозяйственными постройками. На днях Марал получила грант по государственной программе «Бастау бизнес» и приобрела 20 кур, морозильную камеру. В планах приобрести еще и крупный рогатый скот.









«В городе мы жили на съёмной квартире и часто переезжали. Естественно, что в холодное время дети постоянно болели. Хорошие квартиры нам не сдавали, так и говорили, что с детьми нельзя. Муж зарабатывает, но средств не хватает, поэтому я решила начать свое дело. На участке весной посадим картофель и овощи. Смогу обеспечить свою семью молоком и яйцами, смогу готовить курт и масло на продажу. Мы же не можем постоянно просить помощь у государства», - сказала Марал «Желаю всем многодетным мамам не просто сидеть дома, а тоже начинать собственное дело и зарабатывать. Если постараться, то можно многого добиться, в деревне для этого есть все возможности», - добавила многодетная мать. Накануне семью Жунусовых навестил аким Семея Ермак Салимов. Градоначальник поздравил многодетную мать с Днём Первого Президента РК и пообещал всяческую поддержку со стороны исполнительной власти. Отметим, что полученную от государства АСП мать экономно расходует и часть вкладывает на развитие своего бизнеса.







