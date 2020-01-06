Многодетная мать из Нур-Султана благодарна Президенту за новое пособие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многодетные матери очень рады новому социальному пособию. Об этом сообщила жительница Нур-Султана Алия Садырбаева на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня пришло смс о начислении мне нового социального пособия как многодетной матери в размере 63 757 тенге. Пусть сумма не большая, но это хорошее начало нового года. Данное госпособие будет выплачиваться вне зависимости от доходов семьи в дифференцированных размерах: четверо детей — 42 496 тенге, пятеро детей — 53 127 тенге, шестеро детей — 63 757 тенге, семеро и более детей — 74 388 тенге. Хочу искренне поблагодарить Главу государства и Правительство за эти «первые шаги» в сторону народа!» – написала А.Садырбаева.

В телефонном разговоре Алия Садырбаева пояснила, что у нее 7 детей. Старшая дочь учится в университете за границей, по гранту. После того, как дочь пришлет документы, которые нужно апостилировать, на нее также будут начислять пособие. Это пособие мать будет получать еще 3 года, пока старшей дочери не исполнится 23 года. Кроме нового пособия А.Садырбаева получает 16 тысяч тенге в месяц, как обладательница подвески «Кумiс алка», а также пособие по уходу за ребенком в возрасте до года. Правда, последнее пособие она получит в последний раз в этом месяце.

«Мы не просили адресную социальную помощь, не получаем бесплатное питание в школе, потому что мы не относимся к малоимущим, и что-то просить для себя, в ущерб кому-то, я не хочу. А вот это пособие – оно необусловленное, назначается без учета доходов, всем многодетным матерям. Я этому рада, и знаю многих многодетных матерей, для которых это пособие является очень существенной помощью. Они очень рады новому пособию. Для получения АСП нужно было доказывать свое трудное материальное положение, приходили проверять. А здесь просто по факту рождения детей. Это, мне кажется, очень хорошо. Мы эти деньги, в любом случае, потратим на своих детей», – сказала А.Садырбаева.