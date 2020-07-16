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Многодетная мать бесплатно снабжает саумалом больных в Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
16 Июля 2020, 19:01
Многодетная мать бесплатно снабжает саумалом больных в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Панфиловском районе Алматинской области многодетная мать Мейрамгуль Мукаева бесплатно снабжает саумалом больных из местного провизорного отделения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В день жительница села Шолакай привозит до 15 литром свежего кобыльего молока.

«Сегодня мы переживаем очень сложный период. Каждый из нас, я считаю, должен внести свою лепту в борьбе с коронавирусом. Таким вот образом и я решила протянуть руку помощи больным. Тем более целебные свойства саумала широко известны в нашем народе»,- отметила многодетная мать.

«Ежедневно мы даем пациентам определенную норму саумала. От имени всех врачей и пациентов хотелось бы выразить огромную благодарность Мейрамгуль апай», - добавил в свою очередь, главный врач районной больницы Толеу Сарпеков.

Отметим, что разведением дойных кобылиц многодетная мать, воспитавшая пятерых детей, занимается с 1964 года.




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