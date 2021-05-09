Многодетная мама в погонах из Тараза взяла под опеку четверых сирот

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несколько лет назад старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области Диляфруз Кинжеханова решилась поистине на геройский поступок – имея пятерых детей, женщина проявила сострадание и взяла под опеку четверых ребят, оставшихся без родителей. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» мать-героиня рассказала, что ее подвигло на такой шаг.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой ситуации – почему Вы решились на такой шаг?

- В 2019 году у нас стартовала акция совместно с отделом образования «Дорога в школу», членом комиссии которой была и я. Мы ее провели в районе Шолдалы, в 55-ой школе. В акции участвовали дети, у которых отсутствовали документы, которые не могли устроиться в школу, а также родители, которые не могли получить гражданство. На эти акции три раза приходил один аташка, на третий раз я его заметила и спросила, почему он не подходит и какая у него проблема. Он рассказал, что у него есть четверо несовершеннолетних детей. Их мама ушла из дома и не вернулась, в данный момент находится в розыске. У детей отсутствуют документы, и чем мы можем помочь в этой ситуации? Так как он был старый человек, я сказала ему идти домой, записала его адрес и пообещала прийти вечером и помочь с проблемой. Вечером того же дня мы вместе с другими членами комиссии поехали по указанному адресу. Когда мы вошли, мы увидели, что условия проживания этих детей были просто ужасными – антисанитария, отсутствуют элементарные удобства для детей, пятеро людей живут в трех маленьких комнатках, не убрано, грязно. Одним словом, нет женской руки. С нами был представитель опекунского совета, который на месте принял решение определить детей в детский дом и составил соответствующий акт. Услышав об этом, аташка начал плакать и сказал, глядя на меня: «Вы же сказали, что поможете. В этом заключается ваша помощь, что моих детей сейчас заберут?». Как оказалось, у детей вообще нет родственников, поэтому решение надо было принимать прямо там. Нужно было либо определять их в детский дом, либо в тот же момент назначать временного опекуна. Я понимала, что если детей заберут в детдом, этот 73-летний аташка просто умрет без них. И буквально за полчаса я приняла решение о том, что заберу детей на свое патронатное воспитание. Постараюсь найти их маму, если она находится в розыске. Тем более, что это тесно связано с нашей службой. Естественно, я помогу им с оформлением документов. Я приехала повторно и забрала к себе четверых детей и аташку.

- Разве это не сложно? Ведь, насколько нам известно, у Вас пятеро своих детей.

- Да, это так. Ну, а что было делать? Я просто не могла перешагнуть через этого старого человека, потому что я ему уже пообещала. И дело даже не в слове офицера, а в слове матери. Я не знаю, почему именно, но я чувствовала, что должна им помочь.

- Ваши близкие сильно удивились такому решению?

- Да. Мои родители спрашивали меня: ты ведь каждый день видишь такие ситуации, почему именно эти дети? Я так и не смогла объяснить ни им, ни себе, почему именно эта семья. В этой семье меня тронули, в первую очередь, сам аташка и младшая дочь. У меня также есть дочь Диана, и я не могла допустить, чтобы этот маленький ребенок – ей тогда было 5 лет – оставался в такой ситуации. Я привела их домой, искупала, переодела, оставила все их вещи там, где они проживали. И по сей день, уже третий год они живут со мной. Я уже 20 лет с гордостью ношу офицерские погоны, и хоть даже у меня такая тяжелая работа, мои дети всегда меня поддерживают – если меня вызывают ночью, они выезжают вместе со мной. Они меня одну никогда не оставляют.

- Было ли страшно вначале, как отнесутся к этому Ваши дети?

- Честно говоря, я поначалу переживала, думала – как они сойдутся характерами, как я буду их воспитывать одна, как буду кормить их и одевать. Это было для меня очень тяжело, я была постоянно в мыслях. Но мое руководство, когда узнало об этом, поддержало меня. Хотя первый год я скрывала это. Но когда они узнали, они начали оказывать всевозможную поддержку. Особенно тяжело было во время пандемии, но мне подарили компьютер и принтер. Дети помогают мне и по дому, и по работе, и во всех прочих вопросах. Сейчас у меня четверо взрослых и пять малышей. И взрослые помогают ставить на ноги маленьких. Один сын готовит еду, другой убирает дом, третий помогает делать уроки другим, в общем, все заняты.

Я хотела бы обратиться к семейным парам, у которых нет детей. Чтобы они не боялись заводить и воспитывать чужих детей. Потому что чужих детей не бывает. Думаю, любая мать, которая увидела бы эту ситуацию, взяла бы под свой контроль и опеку этих детей. Надеюсь, мой поступок подтолкнет сделать такой шаг тех людей, кто хочет этого, но боится. Не бойтесь! Может, после этого Бог даст им своих детей. Если таких людей станет больше, то в Казахстане вообще исчезнут детские дома за ненадобностью.

- Спасибо за Вам беседу и удачи в Вашем нелегком труде!



