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    21:31, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Многодетная мама открыла швейный цех в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мама шестерых детей, инвалид III группы и обладательница «Күміс алқа» Аягоз Шнайдер при поддержке акимата Нур-Султана открыла швейный цех «Жибек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    «Сегодня мы открываем очередной швейный центр. Многодетная мама Шнайдер Аягоз неоднократно была на личном приеме у акима города. Она тогда говорила: «Я готова работать, дайте только возможность». Такую возможность она получила, благодаря спонсорам. Было закуплено специальное швейное оборудование, сделан небольшой ремонт, помещение взято в аренду», — сказал на открытии цеха руководитель управления внутренней политики Нур-Султана Даурен Бабамуратов.

    Как рассказывает сама Аягоз Шнайдер, в цехе планируют трудоустроить около 10 человек, среди которых будут многодетные матери, женщины с инвалидностью, матери-одиночки.

    В акимате ей помогли найти спонсоров для приобретения оборудования.

    «В цехе работают инвалиды, многодетные мамы, матери-одиночки. Я сама вдова, воспитываю шестерых детей, обладатель «Күміс алқа», а также по состоянию здоровья инвалид III группы. Но для того, кто хочет трудиться, нет преград», — говорит предпринимательница.

    Многодетная мама также отмечает, что в ближайшее время планирует открыть швейный центр и обучать шитью, люверсной вышивке.

    «В центре будем обучать детей с ДЦП, так как вышивание и вязание развивает моторику у детей. Я, как мама особенного ребенка, могу это подтвердить», — добавила она.

    Швейный цех расположился в районе Жагалау. Как отметил руководитель управления внутренней политики столицы, в текущем году в Нур-Султане открыли пять подобных центров.


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