Многодетная актюбинка передала деньги мошенникам за несуществующую квартиру

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в суде Актобе продолжилось рассмотрение дела о квартирных мошенничествах по госпрограмме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно по делу потерпевшими являются 49 актюбинцев, всего 47 эпизодов, общая сумма ущерба около 100 млн тенге. Подозреваемыми являются бывшая работница ЦОНа Гулиям Нурмуханова и руководитель отдела жилищных отношений Жанаргуль Дуйсекенова.

Сегодня в ходе заседания были опрошены 4 потерпевших. Многодетная мать Гульбагда Султанова рассказала, как передала 2 млн тенге за обещание выделить 3 комнатную арендную квартиру в микрорайоне Батыс-2.

«Я с 4 детьми живу в общежитии. 9 лет стою в очереди на жилье. Я ранее подала заявление на квартиру от «Байтерек девелопмент», но не смогла получить одобрение из-за недостаточного дохода, муж работает неофициально. Узнав, что я не получу квартиру, моя знакомая Бибигуль Омарова предложила встретиться с Гульбиби Удеровой, у той есть знакомые в акимате и они помогут. Я встретилась с Удеровой, она подтвердила знакомство с Гуляим Нурмухановой и сказала, что нужны деньги, чтобы получить квартиру. Сначала запросила 3,8 млн тенге, у меня таких денег не было, сказала, что 2 млн тенге дам, но частями. Я в феврале 2018 года передала Удеровой сначала 500 тысяч тенге, потом в марте еще 700 тысяч тенге, в июне - 600 тысяч тенге, потом еще 200 тысяч тенге», - говорит Г.Султанова.

Г.Нурмуханова встречалась с потерпевшей и передала ей поддельный договор о найме жилья, однако последняя заметила в договоре печать ТОО «Байнур», подняла скандал, тогда Г.Нурмуханова, забрав договор, успокоила ее, принесла список многодетных в очереди и взяла подпись Г.Султановой.

Г.Султанова даже ездила по адресу, указанному в договоре, посмотреть квартиру в «Батыс-2», но оказалось, что там живут другие люди. На это подозреваемая Нурмуханова ответила, что она перепутала дом.

Кроме того, в декабре 2018 года Г.Султанова приходила на встречу в отдел жилищных отношений к Жанаргуль Дуйсекеновой.

«Я зашла посмотреть, стою ли я в очереди на жилье, а потом зашла к Дуйсекеновой, спросила про квартиру, та ответила, что не в курсе, что мне надо обратиться в полицию. Я также спросила, знает ли она Нурмуханову, но Дуйсекенова ответила, что такая в акимате не работает. Также я потом спрашивала Нурмуханову по этому вопросу. Она ответила, что Дуйсекенова увольняется, поэтому не знает ее», - добавила потерпевшая.

Иск по ущербу в 2 млн тенге Г.Султанова предъявила к Г.Удеровой и Г.Нурмухановой.

Другие потерпевшие показали, что передавали подозреваемой Нурмухановой и другим лицам, знакомым с ней, таким как Жанылсын Тугелова, Балзия Омарова, Каламкас Сагиева, крупные суммы денег от 800 тысяч тенге до 3,8 млн тенге. В обмен им выдавали поддельные договора найма, водили на осмотр квартир, брали копии их документов и кормили обещаниями о скорой выдаче жилья.