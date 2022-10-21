Многочисленные озера образовались в самой большой пустыне Китая
По сообщению CCTV, многочисленные озера образовались в самой большой пустыне Китая после того, как в реке Тарим зарегистрировали самый большой объем воды за последние 10 лет, в результате чего вода просочилась на дюны.
По данным Синьцзянского департамента водных ресурсов, сток в верховье реки Тарим с конца мая по конец сентября был в 1,5 раза выше, чем за тот же период в предыдущие годы. Это был самый высокий сток с момента появления данных измерений в 1957 году.
Согласно заявлению министерства водного хозяйства КНР, экстремальная жара, обрушившаяся на Китай текущим летом, привела к таянию ледников в Синьцзяне, что вызвало наводнения.
В этом году наводнения в главном течении реки Тарим продолжались 80 дней подряд, начиная с мая.
Пустыня Такламакан занимает площадь 337 тыс. квадратных километров. Среднегодовое количество осадков обычно не превышает 100 миллиметров.
Тарим – самая длинная внутренняя река в Китае, протекающая вдоль северных границ пустыни Такламакан.
Фото: eco.cctv.com