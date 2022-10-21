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    08:11, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Многочисленные озера образовались в самой большой пустыне Китая

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Многочисленные озера образовались в пустыне Такламакан, расположенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CCTV.

    По сообщению CCTV, многочисленные озера образовались в самой большой пустыне Китая после того, как в реке Тарим зарегистрировали самый большой объем воды за последние 10 лет, в результате чего вода просочилась на дюны.

    По данным Синьцзянского департамента водных ресурсов, сток в верховье реки Тарим с конца мая по конец сентября был в 1,5 раза выше, чем за тот же период в предыдущие годы. Это был самый высокий сток с момента появления данных измерений в 1957 году.

    Согласно заявлению министерства водного хозяйства КНР, экстремальная жара, обрушившаяся на Китай текущим летом, привела к таянию ледников в Синьцзяне, что вызвало наводнения.

    В этом году наводнения в главном течении реки Тарим продолжались 80 дней подряд, начиная с мая.

    Пустыня Такламакан занимает площадь 337 тыс. квадратных километров. Среднегодовое количество осадков обычно не превышает 100 миллиметров.

    Тарим – самая длинная внутренняя река в Китае, протекающая вдоль северных границ пустыни Такламакан.



    Фото: eco.cctv.com



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